У РФ нет сил для наступления на Запорожье, готовят тактические штурмы – Центр при СНБО

Ранее спикер Сил обороны юга сообщил, что российские штурмы могут начаться "в любой день"

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

У россиян нет сил для наступления на город Запорожье, оккупанты готовят тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Вместо этого россияне через военкоров будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику", – заявил он.

По словам Коваленко, захватчики рассматривают Кураховское направление в Донецкой области как часть возможных действий в Запорожской области.

Также россияне продолжают обстреливать Запорожье из воздуха, добавил чиновник.

Ранее, 31 октября, пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил LIGA.net, что на всем южном фронте сейчас сосредоточено до 200 000 российских оккупантов, однако Россия не создала группировок для проведения масштабных наступательных действий.

Уже 11 ноября Волошин сообщил британскому агентству Reuters, что российские штурмы на юге могут возобновиться "в любой день", однако пока неясно, будет ли это один "наступательный рывок" или отдельные штурмы.

Спикер привел данные разведки: по их оценке, россияне планируют использовать для этого бронетехнику и значительное количество беспилотников.

"Для проведения этих штурмовых действий готовят как бронетехнику, так и легкую технику – багги, мотоциклы", – добавил он.

По словам военного, Россия уже провела предварительную разведку и увеличила авиаудары на юге примерно на 30-40% за последние две-три недели, используя бомбардировщики и неуправляемые ракеты.