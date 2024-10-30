Спикер ВСУ: Россияне готовят штурмы в Запорожской области с применением бронетехники

Российский танк (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

На Времевском направлении россияне готовятся применить бронированную технику не только для транспортировки штурмовых групп, а для того, чтобы поддерживать действия пехоты огнем этой бронетехники. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин со ссылкой на данные разведки.

По его словам, применение бронетехники для поддержки пехоты планируется в районе Приютного и Левадного Запорожской области.

Волошин отметил, что на одном из полигонов на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты провели учения по такому применению бронетехники. Кроме того, они готовятся активнее вести боевые действия под прикрытием дронов и применением различных антитепловизионных плащей.

"В современной войне техника – это не панацея. Она достаточно уязвима в современных боевых условиях, поэтому она не всегда эффективна. Тем более на юге, где линия боевого столкновения фактически проходит по степной зоне, технику далеко видно и по ней легче отрабатывать дронами или артиллерией ", — подчеркнул спикер.

В то же время, он констатировал, что россияне продолжают применять багти и мотоциклы, чтобы быстро передвигаться между позициями и доставлять личный состав и определенные виды вооружения.

Волошин отметил, что это позволяет быстро передвигаться и не подрываться на минных полях. Однако по ним эффективно отрабатывают украинские беспилотники.