Сырский посетил Запорожскую область: приказал перебросить дополнительное оружие и технику
Подразделениям Сил обороны, участвующим в оборонной операции в Запорожской области, перебросят дополнительное вооружение и технику. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
Главком заявил, что на Запорожском направлении продолжаются боевые действия разной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, беспилотники всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.
"В таких условиях наша главная задача – усилить оборону войск на самых сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны", – подчеркнул Сырский.
Также главком встретился с командирами бригад, они подробно проанализировали ситуацию в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.
"Особое внимание было уделено подготовке к оборонным действиям в осенне-зимний период. Были приняты меры по обеспечению подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым", — отметил Сырский.
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