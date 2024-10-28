Сырский посетил Запорожскую область: приказал перебросить дополнительное оружие и технику

Александр Сырский работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонной операции на Запорожском направлении

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

Подразделениям Сил обороны, участвующим в оборонной операции в Запорожской области, перебросят дополнительное вооружение и технику. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Главком заявил, что на Запорожском направлении продолжаются боевые действия разной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, беспилотники всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

"В таких условиях наша главная задача – усилить оборону войск на самых сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны", – подчеркнул Сырский.

Также главком встретился с командирами бригад, они подробно проанализировали ситуацию в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.

"Особое внимание было уделено подготовке к оборонным действиям в осенне-зимний период. Были приняты меры по обеспечению подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым", — отметил Сырский.