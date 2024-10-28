Сирський відвідав Запорізький напрямок: наказав перекинути додаткове озброєння і техніку
Підрозділам Сил оборони, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області, перекинуть додаткове озброєння і техніку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
Головком заявив, що на Запорізькому напрямку тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, безпілотники всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.
"У таких умовах наше головне завдання – посилити оборону військ на найскладніших ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони", – наголосив Сирський.
Також головком зустрівся з командирами бригад, вони детально проаналізували ситуацію в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби.
"Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним", – зазначив Сирський.
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