Сирський відвідав Запорізький напрямок: наказав перекинути додаткове озброєння і техніку

Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції на Запорізькому напрямку

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

Підрозділам Сил оборони, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області, перекинуть додаткове озброєння і техніку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Головком заявив, що на Запорізькому напрямку тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, безпілотники всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

"У таких умовах наше головне завдання – посилити оборону військ на найскладніших ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони", – наголосив Сирський.

Також головком зустрівся з командирами бригад, вони детально проаналізували ситуацію в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби.

"Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним", – зазначив Сирський.