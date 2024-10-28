Навколо Запорізької області будують другу та третю лінії оборони, їх модернізують – ОВА
Військові будують другу та третю лінії оборони навколо Запорізької області. Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Перше завдання те, яке було надано, військовими було виконано в середині літа. Наразі ми продовжуємо спільно вже з військовими будувати другу, третю лінії та оборони міст Запорізької області", – сказав він.
Федоров наголосив, що основна мета – зробити область "фортецею". Глава ОВА зазначив, що фортифікаційні споруди, які будуються, постійно модернізуються.
Федоров зазначив, що якщо раніше основним завданням фортифікаційних споруд було забезпечення захисту від керованих авіабомб і артилерії, то сьогодні важливо також захищатися від FPV-дронів, тому необхідні антидронові сітки та подібні рішення.
Він також повідомив, що друга лінія укріплень практично завершена, а третя лінія буде готова в найближчі тижні. Оборона міст, яка наразі будується, також буде завершена у встановлені Генштабом терміни.
- 23 вересня 2024 року держпідприємство "Ліси України" уклало договір із Міністерством оборони на постачання майже 65 000 кубометрів круглих лісоматеріалів для будівництва фортифікаційних споруд першої лінії оборони — бліндажів, опорних пунктів, траншей.