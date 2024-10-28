Вокруг Запорожской области строят вторую и третью линии обороны, их модернизируют – ОВА

Иван Федоров сообщил, что вторая линия укреплений практически завершена, а третья линия будет готова в ближайшие недели

Иван Федоров (Фото: Telegram чиновника)

Военные строят вторую и третью линии обороны вокруг Запорожской области. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Первая задача, которая была предоставлена, военными была выполнена в середине лета. Сейчас мы продолжаем совместно уже с военными строить вторую, третью линии и обороны городов Запорожской области", – сказал он.

Федоров подчеркнул, что основная цель – сделать область "крепостью". Глава ОВА отметил, что строящиеся фортификационные сооружения постоянно модернизируются.

Федоров отметил, что если раньше основной задачей фортификационных сооружений было обеспечение защиты от управляемых авиабомб и артиллерии, то сегодня важно также защищаться от FPV-дронов, поэтому необходимы антидроновые сетки и подобные решения.

Он также сообщил, что вторая линия укреплений практически завершена, а третья линия будет готова в ближайшие недели. Оборона строящихся городов также будет завершена в установленные Генштабом сроки.