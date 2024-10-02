Речник Сил оборони півдня: Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку
Російські окупанти (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російські окупаційні війська готуються до штурмів на Запорізькому напрямку. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив речник Сил оборони півдня Назар Волошин.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили та засоби для ведення штурмових дій. Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля Приютного і біля Роботиного", – сказав він.

Напрямок Роботиного (ближче до Запоріжжя) та Приютного (далі) на карті DeepState
Напрямок Роботиного (ближче до Запоріжжя) та Приютного (далі) на мапі DeepState

Волошин повідомив, що росіяни намагаються штурмувати позиції біля Приютного, щоб просунутися в напрямку Великої Новосілки, взяти під контроль Донецьку область і перерізати шляхи постачання українським силам, які обороняють Вугледар і Курахове.

Він також зазначив, що окупанти біля Роботиного формують схожі підрозділи для штурму українських позицій на так званому Роботинському виступі і подальшого просування на Оріхів.

Це підтвердив і представник 118 ОМБр Дмитро Пелих. Втім, він вважає, що метою росіян у цьому районі, ймовірно, є місто Запоріжжя.

  • 19 вересня 2024 року начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вініченко розповів, що окупанти влаштували блокаду жителям кількох населених пунктів у Запорізькій області: люди не отримують гуманітарну допомогу та п'ють дощову воду.
Читайте також
Умєров: Наступного або до кінця цього року буде інформація про велику ракетну програму
війнаЗапорізька областьштурмназар волошин