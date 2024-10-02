Речник Сил оборони півдня: Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку

Російські окупанти (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російські окупаційні війська готуються до штурмів на Запорізькому напрямку. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив речник Сил оборони півдня Назар Волошин.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили та засоби для ведення штурмових дій. Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля Приютного і біля Роботиного", – сказав він.

Напрямок Роботиного (ближче до Запоріжжя) та Приютного (далі) на мапі DeepState

Волошин повідомив, що росіяни намагаються штурмувати позиції біля Приютного, щоб просунутися в напрямку Великої Новосілки, взяти під контроль Донецьку область і перерізати шляхи постачання українським силам, які обороняють Вугледар і Курахове.

Він також зазначив, що окупанти біля Роботиного формують схожі підрозділи для штурму українських позицій на так званому Роботинському виступі і подальшого просування на Оріхів.

Це підтвердив і представник 118 ОМБр Дмитро Пелих. Втім, він вважає, що метою росіян у цьому районі, ймовірно, є місто Запоріжжя.

19 вересня 2024 року начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вініченко розповів, що окупанти влаштували блокаду жителям кількох населених пунктів у Запорізькій області: люди не отримують гуманітарну допомогу та п'ють дощову воду.