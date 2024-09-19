Росіяни влаштували блокаду жителям трьох сіл на Запоріжжі: люди п'ють дощову воду

На даний час гуманітарна допомога людям не надається. Останній раз це було в серпні – їм привезли крупи й тушкованку

Фото: Суспільне

Російські війська влаштували блокаду жителям кількох населених пунктів у Запорізькій області: люди не отримують гуманітарну допомогу та п'ють дощову воду. Про це Радіо Свобода розповів начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вініченко.

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Йдеться про три населені пункти: Нестерянку, Копані та Мирне. За словами Вініченка, в Нестерянці 78 осіб, у Копанях – 54 людини, у Мирному залишаються дві дитини.

"На даний час гуманітарна допомога їм не надається. Останній раз це було в серпні – їм привезли крупи й тушкованку. Воду люди збирають дощову, переважно харчуються тим, що виросло в городі. Обстрілюються ці населені пункти щодня, дуже багато дронів літає, людей не випускають", – повідомив він.

Очільник МВА заявив, що раніше люди могли поїхати до Токмака, а зараз окупанти зробили їм блокаду: "нічим не допомагають і нікуди їх не випускають".

Ввечері 17 вересня росіяни масовано атакували Запорізьку область, в результаті чого, за попередніми даними, є двоє загиблих і пʼятеро поранених.

У ніч проти 19 вересня російські війська атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 42 ударними дронами Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони збили всі дрони та ракету.

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