СБУ: У Запоріжжі знешкодили агентурну групу РФ, до якої входила співробітниця оборонного заводу

Жінка передавала РФ дані про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження, стверджують в СБУ

Слідчі дії (Фото: СБУ)

Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну групу Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, яка діяла на Запоріжжі. Правоохоронці затримали двох осіб. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Затриманим повідомлено про підозру в державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України. Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За версією слідства, зловмисники передавали координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Серед пріоритетних цілей були системи протиповітряної оборони, пункти дислокації Сил оборони та підприємства оборонно-промислового комплексу. Також окупантів цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

У межах спецоперації правоохоронці затримали двох жителів Запоріжжя. Одна із затриманих – співробітниця стратегічного оборонного заводу обласного центра. Жінка передавала ворогу інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала.

Іншого підозрюваного затримали, коли він шпигував за підрозділами ЗСУ, що базуються у Запоріжжі. Для збирання даних він не тільки обходив місто, а й випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов зі знайомими, стверджують в СБУ.

Під час обшуків у підозрюваних виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на окупантів, додали у спецслужбі.

16 серпня СБУ повідомила про затримання трьох мешканців Херсонської області, яких підозрюють у співпраці із російською ФСБ. Ймовірно, вони діяли окремо, однак їх об'єднував один куратор.

19 серпня СБУ заявила про знешкодження агентурної мережі Росії, до складу якої входили чинний та колишні правоохоронці.

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