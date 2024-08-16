СБУ ліквідувала агентурну мережу ФСБ: трьох місцевих підозрюють у співпраці з РФ у Херсоні

Ця група, за словами спецслужбовців, намагалася виконати завдання ФСБ зі створення агентурних мереж в обласному центрі

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала трьох людей, яких підозрюють у співпраці із російською Федеральною службою безпеки: ймовірно, вони діяли окремо, однак їх об'єднував один куратор. Про це повідомила пресслужба спецслужбовців.

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Спецслужбовці розповіли, що чоловіком, який об'єднував підозрюваних, виявися росіянин Олександр Костін – окупаційний "перший заступник міністра інформаційної політики" на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонської області.

Фото: СБУ

Ця група, за словами спецслужбовців, намагалася виконати завдання ФСБ зі створення агентурних мереж в обласному центрі.

Для цього, зазначили в СБУ, Костін залучив двох своїх підлеглих з окупаційної "мінінформполітики" як керівників агентурної мережі, куди й завербував трьох мешканців обласного центру.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За даними СБУ, один із них працював на агресора ще під час окупації міста, а після звільнення громади – "заліг на дно".

За вказівкою резидентів агентурної групи підозрювані розвідували місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру, кажуть спецслужбовці.

Ці розвіддані були необхідні для підготовки ракетно-дронових ударів по локаціях українських захисників. За словами СБУ, серед пріоритетних цілей ворога були вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підрозділів СБУ, Національної поліції та прокуратури.

Також підозрювані могли шпигувати за посадовцями обласної військової адміністрації. Отриману інформацію ФСБ планувала використати для залякування представників ОВА через особисті погрози фізичної розправи.

Фігуранти планували залучити максимальну кількість "однодумців" із правобережної частини регіону, зазначили спецслужбовці.

Однак СБУ зірвала ці плани й під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерне обладнання із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки оголосили їм про підозру за двома статтями:

→ про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану;

→ про несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Злочинні дії Костіна заочно кваліфіковано за статтею про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а двом його спільникам-резидентам ФСБ заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.