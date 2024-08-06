СБУ: В Одеській області затримано агента ФСБ, який готував підпали ТЦК та релейних шаф – фото

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання в Одеській області місцевого мешканця. За даними слідства, він готував підпали будівель та службових машин територіальних центрів комплектування, а також залізничних релейних шаф.

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СБУ пише, що її контррозвідники затримали на Одещині агента російської Федеральної служби безпеки, серед основних завдань якого були підпали на об'єктах Сил оборони та Укрзалізниці.

Першочерговими цілями для росіян були адміністративні будівлі та службові машини місцевих ТЦК – і, щоб встановити їх місцезнаходження та знищити, ФСБ за гроші дистанційно завербувала 26-річного жителя Ізмаїльського району, пояснюють правоохоронці.

Спецслужба так описує його діяльність:

→ аби виявити такі об’єкти чоловік об’їжджав територію району, де фіксував місця базування українських військових;

→ після виявлення потенційної цілі фігурант мав прибути за адресою та спалити її за допомогою легкозаймистої речовини;

→ водночас підозрюваний готував підпали релейних шаф неподалік від магістральних ліній залізничного сполучення.

Проте СБУ спрацювала на випередження – і фігуранта своєчасно викрили, задокументували його дії та затримали, коли той проводив дорозвідку поблизу військкомату, акцентують у повідомленні.

За даними відомства, чоловік потрапив у поле зору ФСБ через свої антиукраїнські коментарі у чатах проросійських Telegram-каналів – і після вербування у популярному месенджері він отримував інструкції щодо "пріорітетних" для загарбників цілей та способів підпалу таких об'єктів.

При цьому, у разі виконання завдання, фігурант сподівався отримати гроші від ФСБ – їх обіцяли надіслати на його криптогаманець, зауважує СБУ.

Спецслужба зазначає, що під час обшуків в оселі чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами його підривної діяльності:

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Максимальне покарання за цією статтею – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

29 липня Офіс генпрокурора повідомив, що в Одесі викрито шість місцевих мешканців, які, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб спалили 15 автомобілів військовослужбовців.

1 серпня СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у спробах спалити трансформатори Укрзалізниці в Одеській області.

5 серпня СБУ та Нацполіція затримали лідера банди, яку підозрюють у тому, що вона на замовлення з Росії підпалювала авто офіцерів ТЦК у Хмельницькій області.

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