На замовлення Росії палили авто ТЦК у Хмельницькій області: правоохоронці затримали підозрюваного

За даними СБУ, підозрюваний самостійно вийшов на Росію, аби налагодити співпрацю в обмін на гроші

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали лідера банди, яку підозрюють у тому, що вона на замовлення з Росії підпалювала авто офіцерів ТЦК у Хмельницькій області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Спецпризначенцям вдалося затримати місцевого жителя, який сам вийшов на Росію, аби налагодити співпрацю в обмін на гроші, розповіли в СБУ.

Для цього він розмістив у даркнеті своє "резюме", де запропонував "послуги" з підпалів автомобілів ТЦК, зазначили спецслужбовці. На таке "оголошення" підозрюваного відповів представник Росії, який дав йому завдання на знищення військових авто у Хмельницькому.

Фото: СБУ

Для вчинення злочинів чоловік залучив ще декількох жителів регіону, наголосили в СБУ. За даними спецслужбовців, вони підпалили два транспортні засоби місцевого військкомату за допомогою "коктейлів Молотова".

Зловмисники знімали загоряння авто на камери власних телефонів для надсилання потім "звіту" окупантам, акцентували в СБУ.

Військова контррозвідка СБУ провела обшуки у підозрюваного, під час яких вилучила мобільні телефони та сім-карти, які він міг використовувати для комунікації з Росією.

Фото: СБУ

Наразі йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

→ готування до кримінального правопорушення, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України;

→ умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Підозрюваний перебуває під вартою. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності його спільників. Чоловікам загрожує до 10 років тюрми.

25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.

30 липня у Київській області затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, протягом однієї ночі підпалили три авто військових і волонтерів.

2 серпня у Києві винесено вирок чоловіку, який протягом року спалив 10 автівок військовослужбовців.

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