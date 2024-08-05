По заказу РФ жгли авто ТЦК в Хмельницкой области: правоохранители задержали подозреваемого
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали лидера банды, подозреваемой в том, что она по заказу из России поджигала авто офицеров ТЦК в Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
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Спецназовцам удалось задержать местного жителя, который сам вышел на Россию, чтобы наладить сотрудничество в обмен на деньги, рассказали в СБУ.
Для этого он разместил в даркнете свое "резюме", где предложил "услуги" по поджогам автомобилей ТЦК, отметили спецслужбы. На такое "объявление" подозреваемого ответил представитель России, который дал ему задание уничтожить военные авто в Хмельницком.
Для совершения преступлений мужчина привлек еще несколько жителей региона, подчеркнули в СБУ. По данным спецслужб, они подожгли два транспортных средства местного военкомата с помощью "коктейлей Молотова".
Злоумышленники снимали возгорания авто на камеры собственных телефонов для отправки затем "отчета" оккупантам, акцентировали в СБУ.
Военная контрразведка СБУ провела обыски у подозреваемого, в ходе которых изъяла мобильные телефоны и сим-карты, которые он мог использовать для коммуникации с Россией.
Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
→ подготовка к уголовному правонарушению, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины;
→ умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом.
Подозреваемый находится под стражей. Также идет расследование для привлечения к ответственности его сообщников. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.
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