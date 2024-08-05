По заказу РФ жгли авто ТЦК в Хмельницкой области: правоохранители задержали подозреваемого

По данным СБУ, подозреваемый самостоятельно вышел на Россию, чтобы наладить сотрудничество в обмен на деньги

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали лидера банды, подозреваемой в том, что она по заказу из России поджигала авто офицеров ТЦК в Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Спецназовцам удалось задержать местного жителя, который сам вышел на Россию, чтобы наладить сотрудничество в обмен на деньги, рассказали в СБУ.

Для этого он разместил в даркнете свое "резюме", где предложил "услуги" по поджогам автомобилей ТЦК, отметили спецслужбы. На такое "объявление" подозреваемого ответил представитель России, который дал ему задание уничтожить военные авто в Хмельницком.

Фото: СБУ

Для совершения преступлений мужчина привлек еще несколько жителей региона, подчеркнули в СБУ. По данным спецслужб, они подожгли два транспортных средства местного военкомата с помощью "коктейлей Молотова".

Злоумышленники снимали возгорания авто на камеры собственных телефонов для отправки затем "отчета" оккупантам, акцентировали в СБУ.

Военная контрразведка СБУ провела обыски у подозреваемого, в ходе которых изъяла мобильные телефоны и сим-карты, которые он мог использовать для коммуникации с Россией.

Фото: СБУ

Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

→ подготовка к уголовному правонарушению, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины;

→ умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом.

Подозреваемый находится под стражей. Также идет расследование для привлечения к ответственности его сообщников. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, которые подожгли 15 авто военнослужащих.

30 июля в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, в течение одной ночи подожгли три автомобиля военных и волонтеров.

2 августа в Киеве вынесен приговор мужчине, который в течение года сжег 10 автомобилей военнослужащих.

Читайте также: Хотел поджечь ТЦК в Винницкой области за легкие деньги от России: СБУ задержала подозреваемого