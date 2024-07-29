Офис генпрокурора: Шесть одесситов по заказу россиян сожгли 15 авто военных – фото

Один из задержанных (Фото: Служба безопасности Украины)

В Одессе разоблачены шесть местных жителей, которые, по версии следствия, по заказу российских спецслужб сожгли 15 автомобилей военнослужащих. Об этом сообщили Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

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По данным ОГП, мужчинам объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без возможности внесения залога. Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.

В прокуратуре отметили, что подозреваемые – шесть жителей Одессы, самому старшему из которых 23 года, а самому младшему – 18.

По версии следствия, в одном из Telegram-каналов представитель государства-агрессора предложил подозреваемым заработать денег, на что они согласились. По заказу россиян они должны были поджигать военные автомобили в Одессе.

Злоумышленники ночью объезжали территорию города и пытались обнаружить места парковки автомобилей военнослужащих. Согласовав координаты и цели для поджога с представителем государства-агрессора, они получали "приказ" на их уничтожение.

Возгорание они снимали на видео и отправляли заказчику, после чего получали деньги. За поджог одного авто спецслужбы РФ обещали "большую" награду, но фактически платили от 5000 до 8000 грн, отметили в ОГП.

Правоохранители установили, что в течение июня – июля они подожгли 15 автомобилей военных. Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, бутылки с зажигательной смесью и банковские карты, куда поступали деньги.

В СБУ уточнили, что подозреваемые работали курьерами. В поле зрения российских спецслужб они попали в качестве активных пользователей Telegram-каналов по поиску легкого заработка, где оставляли свои "резюме".

При совершении преступления действовали преимущественно в паре. К примеру, один поджигал, другой – снимал это на видео, отметили в спецслужбе.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

25 июля Служба безопасности Украины сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах рассказал, что нет ни одного случая поджога авто военных, который остался бы не расследованным.

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