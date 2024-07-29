Офіс генпрокурора: Шестеро одеситів на замовлення росіян спалили 15 авто військових – фото

Один із затриманих (Фото: Служба безпеки України)

В Одесі викрито шість місцевих мешканців, які, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб спалили 15 автомобілів військовослужбовців. Про це повідомили Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України та Національна поліція.

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За даними ОГП, чоловікам повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Підозрюваним загрожує до восьми років тюрми.

У прокуратурі зазначили, що підозрювані – шестеро жителів Одеси, найстаршому з яких 23 роки, а наймолодшому – 18.

За версією слідства, в одному з Telegram-каналів представник держави-агресорки запропонував підозрюваним заробити грошей, на що вони погодились. На замовлення росіян вони мали підпалювати військові автомобілі в Одесі.

Зловмисники вночі об’їжджали територію міста й намагалися виявити місця паркування авто військовослужбовців. Узгодивши координати та цілі для підпалу з представником держави-агресорки, вони отримували "наказ" на їх знищення.

Загоряння вони знімали на відео та відправляли "замовнику", після чого отримували гроші. За підпал одного авто спецслужби РФ обіцяли "велику" нагороду, але фактично платили від 5000 до 8000 грн, зазначили в ОГП.

Правоохоронці встановили, що протягом червня – липня вони підпалили 15 авто військових. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, пляшки із запалювальною сумішшю та банківські картки, куди надходили гроші.

У СБУ уточнили, що підозрювані працювали кур’єрами. У поле зору російських спецслужб вони потрапили як активні користувачі Telegram-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої "резюме".

Під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший – знімав це на відео, зазначили в спецслужбі.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

25 липня Служба безпеки України повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах розповів, що немає жодного випадку підпалу авто військових, який би залишився не розслідуваним.

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