Правоохоронці затримали українців, які готували підпали ТРЦ в Україні та Європі – відео

Загалом до роботи на російську ФСБ були залучені 19 українців із різних областей

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці стверджують, що затримали групу людей, які на замовлення російських спецслужб готували та здійснювали підпали цивільних об'єктів в Україні та країнах Євросоюзу. Про це повідомили у пресслужбах Національної поліції, Офісу генпрокурора та Служби безпеки України.

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Основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії, зазначили у СБУ.

Внаслідок пожежі вже були знищені кілька ТРЦ у Польщі та країнах Балтії. Також поліціянтам стало відомо, що підозрюваним доручили підпалити один із центрів гуманітарної допомоги Україні, розташований у Польщі.

За даними слідства, організатор угруповання – 39-річний житель Івано-Франківська. Загалом до роботи на російську ФСБ були залучені 19 українців із різних областей: Івано-Франківської, Дніпропетровської, Полтавської, а також у Запоріжжі, стверджують правоохоронці.

За даними слідства, підозрювані за гроші вербували людей для підпалів цивільних об'єктів в Україні та на території ЄС, використовуючи свої знайомства в кримінальних колах.

Для виряджання завербованих підпалювачів за кордон, підозрювані зробили для них підроблені документи, такі як паспорти, водійські права, дипломи та медичні картки, оформлені на інших людей.

Таким чином російська агентура планувала незаконно переправляти своїх спільників за межі України та "легалізувати" їх у країнах ЄС, передають у Нацполіції. Після підпалів виконавці мали знімати загоряння на своїх телефонах, щоб потім звітувати перед ФСБ.

Правоохоронці одночасно провели близько 40 обшуків у Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській областях і в Києві за місцями проживання та в автомобілях затриманих. Було вилучено зброю та набої, дев'ять автомобілів, $77 200, 500 000 грн, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи. Також було знайдено підроблені документи про реєстрацію транспортних засобів, медичні довідки, дипломи та тисячі порожніх бланків.

Усім чоловікам вручили підозри у держзраді та підробленні документів. У разі доведення провини у суді, вони можуть сісти на довічне.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

10 червня 2024 року у Празі поліціянти затримали 26-річного іноземця за підозрою у спробі теракту нібито на замовлення Росії.

30 червня стало відомо, що кілька американських військових баз в Європі перевели у стан підвищеної готовності через загрозу терористичних атак на військовий персонал чи об'єкти США.

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