CNN: США перевели кілька баз в Європі у стан підвищеної готовності через загрозу терактів

Один з американських посадовців сказав, що вони не бачили такого рівня загрози "принаймні 10 років"

Прапор США (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Кілька американських військових баз в Європі перевели у стан підвищеної готовності через загрозу терористичних атак на військовий персонал чи об'єкти США. Про це повідомило видання CNN з посиланням на двох неназваних американських посадовців.

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Вони розповіли, що 30 червня бази, включно з гарнізоном армії США в німецькому Штутгарті, де розташовується штаб-квартира Європейського командування США, підвищили рівень тривоги до стану захисту сил "Чарлі".

Цей статус застосовується, коли стався інцидент або отримано розвідувальну інформацію, яка вказує на ймовірність терористичної дії чи нападу на персонал або об’єкти, пишуть журналісти.

Один з американських посадовців, який перебуває на базі в Європі, сказав, що вони не бачили такого рівня загрози "принаймні 10 років", і додав, що зазвичай це означає, що військові знають про "активну загрозу".

Речник Європейського командування США Ден Дей відмовився коментувати CNN конкретні рівні захисту американських сил, але сказав, що командування "постійно оцінює низку факторів, які впливають на безпеку військового товариства США за кордоном".

"У межах цих зусиль ми часто вживаємо додаткових заходів для забезпечення безпеки наших співробітників. З міркувань оперативної безпеки ми не будемо вдаватися до конкретних заходів, але залишаємось пильними", – наголосив він.

31 травня французькі поліціянти затримали 18-річного уродженця Чечні, який нібито планував влаштувати теракт під час футбольного турніру в межах Олімпіади.

10 червня у Празі поліціянти затримали 26-річного іноземця за підозрою у спробі теракту нібито на замовлення Росії.

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