Білий дім може дозволити розгортання американських військових підрядників в Україні – CNN
Адміністрація президента США Джо Байдена "рухається" до скасування фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні для обслуговування та ремонту озброєння, наданого Києву Вашингтоном. Про це повідомило видання CNN з посиланням на чотирьох неназваних американських посадовців.
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У матеріалі йдеться про те, що ухвалення відповідного рішення ознаменує ще один значний зсув у політиці адміністрації Байдена щодо України, оскільки США шукають способи дати українським військовим перевагу над Росією.
Співрозмовники CNN розповіли, що ця тема на розгляді в Білому домі, але Байден поки не дав своєї згоди.
"Ми не ухвалили жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент абсолютно впевнений, що не відправлятиме американські війська в Україну", – сказав журналістам один із посадовців.
Інший співрозмовник зазначив, що якщо рішення схвалять, ймовірно, воно почне діяти у 2024 році. Це дозволить Пентагону вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні. Посадовці висловили сподівання, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт озброєння, яке Вашингтон надав Києву.
У матеріалі зазначається, що протягом останніх двох років Байден наполягав на тому, щоб усі американці, особливо військовослужбовці, трималися якомога далі від лінії фронту в Україні. Як наслідок надану США військову техніку довелося вивозити до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, що вимагає часу.
Зараз США можуть допомогти з технічним обслуговуванням лише через відеочат або захищений телефон. Однак такий механізм допомоги має певні обмеження, адже американські війська і підрядники не можуть безпосередньо працювати із системами, пише CNN.
Посадовці Білого дому розповіли, що протягом останніх місяців ці обмеження почали переглядати, оскільки допомога від США була заблокована в Конгресі, а Росія мала успіхи на полі бою.
Якщо дозволити досвідченим американським підрядникам, які фінансуються урядом США, перебувати в Україні, це означає, що вони зможуть допомогти відремонтувати пошкоджене обладнання набагато швидше, зазначили вони.
За їхніми словами, однією із систем, яка, ймовірно, потребуватиме регулярного технічного обслуговування, є винищувачі F-16, які Україна має отримати у 2024 році. Однак компанії, які претендують на контракти, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків, щоб зменшити загрози для своїх співробітників, наголосив один зі співрозмовників.
- 10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, який включав ракети для ЗРК Patriot і бойові машини піхоти Bradley.
- 24 травня Вашингтон виділив черговий пакет військової допомоги Україні на $275 млн, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди.
- 7 червня Байден оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ розміром $225 млн. Туди увійшли: ракети різних типів, артснаряди, протитанкові системи, патрони та інше озброєння.
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