Білий дім може дозволити розгортання американських військових підрядників в Україні – CNN

HIMARS (Ілюстративне фото: EPA)

Адміністрація президента США Джо Байдена "рухається" до скасування фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні для обслуговування та ремонту озброєння, наданого Києву Вашингтоном. Про це повідомило видання CNN з посиланням на чотирьох неназваних американських посадовців.

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У матеріалі йдеться про те, що ухвалення відповідного рішення ознаменує ще один значний зсув у політиці адміністрації Байдена щодо України, оскільки США шукають способи дати українським військовим перевагу над Росією.

Співрозмовники CNN розповіли, що ця тема на розгляді в Білому домі, але Байден поки не дав своєї згоди.

"Ми не ухвалили жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент абсолютно впевнений, що не відправлятиме американські війська в Україну", – сказав журналістам один із посадовців.

Інший співрозмовник зазначив, що якщо рішення схвалять, ймовірно, воно почне діяти у 2024 році. Це дозволить Пентагону вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні. Посадовці висловили сподівання, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт озброєння, яке Вашингтон надав Києву.

У матеріалі зазначається, що протягом останніх двох років Байден наполягав на тому, щоб усі американці, особливо військовослужбовці, трималися якомога далі від лінії фронту в Україні. Як наслідок надану США військову техніку довелося вивозити до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, що вимагає часу.

Зараз США можуть допомогти з технічним обслуговуванням лише через відеочат або захищений телефон. Однак такий механізм допомоги має певні обмеження, адже американські війська і підрядники не можуть безпосередньо працювати із системами, пише CNN.

Посадовці Білого дому розповіли, що протягом останніх місяців ці обмеження почали переглядати, оскільки допомога від США була заблокована в Конгресі, а Росія мала успіхи на полі бою.

Якщо дозволити досвідченим американським підрядникам, які фінансуються урядом США, перебувати в Україні, це означає, що вони зможуть допомогти відремонтувати пошкоджене обладнання набагато швидше, зазначили вони.

За їхніми словами, однією із систем, яка, ймовірно, потребуватиме регулярного технічного обслуговування, є винищувачі F-16, які Україна має отримати у 2024 році. Однак компанії, які претендують на контракти, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків, щоб зменшити загрози для своїх співробітників, наголосив один зі співрозмовників.

10 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, який включав ракети для ЗРК Patriot і бойові машини піхоти Bradley.

24 травня Вашингтон виділив черговий пакет військової допомоги Україні на $275 млн, до якого увійшли, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди.

7 червня Байден оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ розміром $225 млн. Туди увійшли: ракети різних типів, артснаряди, протитанкові системи, патрони та інше озброєння.

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