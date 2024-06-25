Белый дом может разрешить развертывание американских военных подрядчиков в Украине – CNN

HIMARS (Иллюстративное фото: EPA)

Администрация президента США Джо Байдена "движется" к отмене фактического запрета на развертывание американских военных подрядчиков в Украине для обслуживания и ремонта вооружения, предоставленного Киеву Вашингтоном. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на четырех неназванных американских чиновников.

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В материале говорится, что принятие соответствующего решения ознаменует еще одно значительное смещение в политике администрации Байдена в отношении Украины, поскольку США ищут способы дать украинским военным преимущество над Россией.

Собеседники CNN рассказали, что эта тема находится на рассмотрении в Белом доме, но Байден пока не дал своего согласия.

"Мы не приняли никаких решений, и любое обсуждение этого вопроса преждевременно. Президент абсолютно уверен, что не будет отправлять американские войска в Украину", – сказал журналистам один из чиновников.

Другой собеседник отметил, что если решение одобрят, вероятно, оно начнет действовать в 2024 году. Это позволит Пентагону впервые с начала полномасштабного вторжения России предоставлять контракты американским компаниям для работы в Украине. Чиновники выразили надежду, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт вооружения, которое Вашингтон предоставил Киеву.

В материале отмечается, что в течение последних двух лет Байден настаивал на том, чтобы все американцы, особенно военнослужащие, держались как можно дальше от линии фронта в Украине. Как следствие, предоставленную США военную технику пришлось вывозить в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, что требует времени.

Сейчас США могут помочь с техническим обслуживанием только через видеочат или защищенный телефон. Однако такой механизм помощи имеет определенные ограничения, ведь американские войска и подрядчики не могут напрямую работать с системами, пишет CNN.

Чиновники Белого дома рассказали, что в последние месяцы эти ограничения начали пересматривать, поскольку помощь от США была заблокирована в Конгрессе, а Россия имела успехи на поле боя.

Если позволить опытным американским подрядчикам, финансируемым правительством США, находиться в Украине, это значит, что они смогут помочь отремонтировать поврежденное оборудование гораздо быстрее, отметили они.

По их словам, одной из систем, которая, вероятно, потребует регулярного технического обслуживания, являются истребители F-16, которые Украина должна получить в 2024 году. Однако компании, претендующие на контракты, должны будут разработать надежные планы снижения рисков, чтобы уменьшить угрозы для своих сотрудников, подчеркнул один из собеседников.

10 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, включавшем ракеты для ЗРК Patriot и боевые машины пехоты Bradley.

24 мая Вашингтон выделил очередной пакет военной помощи Украине на $275 млн, в который вошли, в частности, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды.

7 июня Байден объявил о новом пакете помощи ВСУ в размере $225 млн. Туда вошли: ракеты разных типов, артснаряды, противотанковые системы, патроны и другое вооружение.

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