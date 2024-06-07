Байден объявил о пакете военной помощи Украине в $225 млн

Об этом американский лидер заявил на встрече с Владимиром Зеленским во Франции

Джо Байден (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Франции объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $225 млн, сообщила корреспондентка CNN Наталья Бертран.

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"Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на $225 млн, за что Зеленский его поблагодарил", – написала она. Ее коллеги из AP добавили, что американский президент извинился перед Зеленским за задержки в помощи.

Утром 7 июня журналисты Associated Press сообщили, что пакет будет включать:

→ боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS,

→ минометные системы и артиллерийские снаряды,

→ ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK,

→ зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4,

→ 155-мм гаубицы,

→ бронетехнику, патрульные катера и запчасти и другое оборудование.

Это вооружение предоставят Украине из имеющихся запасов США, чтобы оно могло быстро попасть на фронт.

10 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, включавшем ракеты для ЗРК Patriot и боевые машины пехоты Bradley.

24 мая Вашингтон выделил очередной пакет военной помощи Украине на $275 млн, в который вошли, в частности, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды.

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