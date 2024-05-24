США выделили Украине пакет военной помощи на $275 млн – список

Залп HIMARS (Фото: Генштаб ВСУ)

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн, в который вошли, в частности, боеприпасы для систем HIMARS и артиллерийские снаряды. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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Пентагон опубликовал полный список военной помощи:

→ ракеты к системам HIMARS;

→ артиллерийские снаряды 105 и 155 мм;

→ минометные снаряды калибра 60 мм;

→ противотанковые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ высокоточные авиационные боеприпасы;

→ стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;

→ взрывные боеприпасы;

→ противоброневые мины;

→ тактические автомобили для восстановления техники;

→ шлемы, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;

→ запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

12 апреля США также предложили собрать для Украины новый пакет помощи на сумму до $50 млрд. под залог будущих доходов от замороженных российских активов и под гарантии G7. Это предложение поддерживают Канада, Германия, Франция и Великобритания.

С апреля 2024 года США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд из-за Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у американских производителей для Украины.

21 мая журналисты Politico уже писали, что Вашингтон планирует оказать Киеву военную помощь в течение недели.

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