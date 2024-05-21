Politico: США можуть виділити Україні новий пакет допомоги цього тижня

Джерела видання з-поміж американських чиновників заявили, що адміністрація Байдена планує повернутися до надання Україні допомоги що два тижні

Білий дім (Фото: Пресслужба)

США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні протягом тижня. Про це повідомляє журналіст Politico з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

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За даними співрозмовників видання, навряд чи про нову партію допомоги буде оголошено сьогодні, за підсумками чергового засідання контактної групи у форматі "Рамштайн".

Водночас джерела Politico зазначають, що новий пакет військової допомоги Україні може з'явитися пізніше цього тижня.

Таким чином, продовжили співрозмовники, адміністрація президента Джо Байдена намагається повернутися до звичного графіку надання військової допомоги Україні. До довготривалої паузи в Конгресі американські союзники відправляли Україні озброєння що два тижні.

З квітня 2024 року США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь в американських виробників для України.

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