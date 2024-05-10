США виділяють Україні пакет допомоги на $400 млн

У пакет, зокрема, увійдуть ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, снаряди для HIMARS тощо

Конгрес США (Фото: ЕРА, Michael Reynolds)

10 травня США мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох неназваних офіційних осіб країни та листом від американського Конгресу, який отримала редакція видання.

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За словами співрозмовників журналістів, пакет включатиме:

→ ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot,

→ зенітні ракети Stinger,

→ бойові машини піхоти Bradley та броньовані військові машини MRAP,

→ протитанкові системи Javelin,

→ інші боєприпаси, зокрема, снаряди GMLRS до РСЗВ HIMARS.

24 квітня 2024 року Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд. Офіційно не повідомлялося, що в пакеті є ATACMS, але напередодні CNN писало, що ці ракети там будуть, а президент Зеленський казав, що Україна і США остаточно досягли домовленостей щодо далекобійних ракет ATACMS.

ДОПОВНЕНО о 19:24. На сайті Білого дому з'явилося розпорядження президента США Джо Байдена про виділення Україні допомоги у розмірі $400 млн.

20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

26 квітня стало відомо, що в межах оголошеного під час "Рамштайну-21" пакету військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники й інше озброєння.

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