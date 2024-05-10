США виділяють Україні пакет допомоги на $400 млн

США виділяють Україні пакет допомоги на $400 млндоповнено
10 травня США мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох неназваних офіційних осіб країни та листом від американського Конгресу, який отримала редакція видання.
За словами співрозмовників журналістів, пакет включатиме:
→ ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot,
→ зенітні ракети Stinger,
→ бойові машини піхоти Bradley та броньовані військові машини MRAP,
→ протитанкові системи Javelin,
→ інші боєприпаси, зокрема, снаряди GMLRS до РСЗВ HIMARS.
24 квітня 2024 року Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд. Офіційно не повідомлялося, що в пакеті є ATACMS, але напередодні CNN писало, що ці ракети там будуть, а президент Зеленський казав, що Україна і США остаточно досягли домовленостей щодо далекобійних ракет ATACMS.
ДОПОВНЕНО о 19:24. На сайті Білого дому з'явилося розпорядження президента США Джо Байдена про виділення Україні допомоги у розмірі $400 млн.
- 20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.
- 26 квітня стало відомо, що в межах оголошеного під час "Рамштайну-21" пакету військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники й інше озброєння.
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