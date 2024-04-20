Палата представників схвалила довгоочікувану допомогу Україні на понад $60 млрд

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Палата представників США підтримала законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні. Рішення ухвалено на засіданні ввечері 20 квітня, трансляція ведеться на офіційному сайті Палати представників.

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Законопроєкт підтримали 311 представників Палати: демократи дали 210 голосів, республіканці – 101 голос. Водночас понад 300 голосів "за" було вже в першу хвилину голосування.

Після завершення голосування американські законодавці почали аплодувати та скандувати "Ukraine! Ukraine! Ukraine!".

Скриншот із відео

Далі за законопроєкт мають проголосувати у Сенаті, після чого його буде відправлено на підпис президенту США Джо Байдену. Американський лідер уже казав, що "негайно" підпише закон, як тільки проєкт схвалять законодавці.

Також Палата представників підтримала законопроєкт про допомогу Тайваню на $8,1 млрд ("за" – 385), законопроєкт про допомогу Ізраїлю на $26,4 млрд ("за" – 366) і законопроєкт, що стосується можливої заборони ТіkТоk, санкцій проти РФ і Ірану і конфіскації заморожених активів РФ на користь України ("за" – 360).

Після голосування президент Володимир Зеленський подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону.

Він заявив, що це "рішення, яке зберігає правильний хід історії", і законопроєкт є "життєво важливим", адже допоможе запобігти "розповзанню" війни, збереже тисячі життів і зробить обидва народи – України і США – сильнішими.

"Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі", – заявив президент.

17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня. Того ж дня з'явився текст законопроєкту.

LIGA.net писала, що містить пакет допомоги США для України, та публікувала відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

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