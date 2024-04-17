Байден обіцяє "негайно" підписати запропонований Джонсоном пакет допомоги Україні

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден обіцяє "негайно" підписати закон про допомогу Україні та Ізраїлю, щойно проєкт схвалять американські законодавці. Відповідну заяву опубліковано на сайті Білого дому.

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"Я рішуче підтримую цей пакет, щоб надати важливу підтримку Ізраїлю та Україні, надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Газі та зміцнити безпеку і стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", – йдеться у тексті заяви.

Байден наголосив, що Ізраїль стикається з безпрецедентними нападами з боку Ірану, а Україна – з продовженням бомбардувань із боку Росії, які різко посилилися за останній місяць.

"Палата має ухвалити пакет цього тижня, і Сенат повинен швидко слідувати. Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світові послання: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", – заявив американський лідер.

17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.

Згодом з'явився повний текст законопроєкту: передбачено надання Україні допомоги на понад $60 млрд, частина допомоги буде надана у вигляді позики. Також у документі йдеться про можливість надання далекобійних ракет ATACMS.

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