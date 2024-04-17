Байден обіцяє "негайно" підписати запропонований Джонсоном пакет допомоги Україні
Президент США Джо Байден обіцяє "негайно" підписати закон про допомогу Україні та Ізраїлю, щойно проєкт схвалять американські законодавці. Відповідну заяву опубліковано на сайті Білого дому.
"Я рішуче підтримую цей пакет, щоб надати важливу підтримку Ізраїлю та Україні, надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у Газі та зміцнити безпеку і стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", – йдеться у тексті заяви.
Байден наголосив, що Ізраїль стикається з безпрецедентними нападами з боку Ірану, а Україна – з продовженням бомбардувань із боку Росії, які різко посилилися за останній місяць.
"Палата має ухвалити пакет цього тижня, і Сенат повинен швидко слідувати. Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світові послання: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху", – заявив американський лідер.
- 17 квітня Джонсон повідомив, що Палата представників голосуватиме за законопроєкт про допомогу для України 20 квітня.
- Згодом з'явився повний текст законопроєкту: передбачено надання Україні допомоги на понад $60 млрд, частина допомоги буде надана у вигляді позики. Також у документі йдеться про можливість надання далекобійних ракет ATACMS.
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