Голосування за допомогу Україні в Конгресі США відбудеться 20 квітня

Майк Джонсон (Фото: EPA)

У суботу, 20 квітня, Палата представників голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомило видання CNN із посиланням на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, голосування відбудеться в суботу ввечері. В Україні це буде ніч на неділю, 21 квітня. Різниця в часі між Києвом та Вашингтоном становить сім годин.

"Базовий текст матиме деякі з наших нововведень щодо відповідального фінансування. Ми багато говорили про концепцію кредиту для України. Звичайно ж цей фрагмент не вийде за межі. Загальна концепція залишається незмінною, куди буде спрямовано фінансування. І ви побачите, як Палата це розгляне", – заявив Джонсон, трансляція його виступу велась у телемарафоні.

16 квітня Джонсон заявив, що розіб'є законопроєкт про допомогу союзникам на чотири окремі частини. Пропозиція спікера Палати представників фактично віддзеркалює законопроєкт на $95 млрд допомоги, проголосований Сенатом, але розбиває допомогу союзникам на чотири частини.

Під час своєї передвиборчої кампанії у Південній Кароліні експрезидент США Трамп запропонував позичити Україні гроші на військові потреби, поки у Конгресі затримується затвердження подальшої підтримки для ЗСУ.

14 березня спікер Палати представників Джонсон висунув таку саму пропозицію.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

Читайте також: Кірбі: Пропозиція Джонсона щодо допомоги "на перший погляд" відповідає запитам Білого дому