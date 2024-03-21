Допомога Україні у кредит. Демократи в Конгресі почали підтримувати ініціативу

Конгрес США (Фото: Пресслужба Білого дому)

Демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит. Про це повідомляють видання USA Today та The Hill.

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"Демократи підтримують допомогу Україні. Незалежно від того, чи називаєте ви це позикою, чи як завгодно, надайте їм необхідні ресурси", – сказав конгресмен-демократ Бенні Томпсон.

Його колега Піт Агілар з Каліфорнії заявив, що така позика потребуватиме часу на вирішення "деяких юридичних питань із союзниками та адміністрацією Байдена".

"Ми хочемо найшвидшого, найнадійнішого шляху допомоги Україні", – заявив законодавець.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу.

Багато республіканців у Сенаті добре відгукнулися на цю пропозицію.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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