Допомога Україні у кредит. Демократи в Конгресі почали підтримувати ініціативу
Демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит. Про це повідомляють видання USA Today та The Hill.
"Демократи підтримують допомогу Україні. Незалежно від того, чи називаєте ви це позикою, чи як завгодно, надайте їм необхідні ресурси", – сказав конгресмен-демократ Бенні Томпсон.
Його колега Піт Агілар з Каліфорнії заявив, що така позика потребуватиме часу на вирішення "деяких юридичних питань із союзниками та адміністрацією Байдена".
"Ми хочемо найшвидшого, найнадійнішого шляху допомоги Україні", – заявив законодавець.
Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу.
Багато республіканців у Сенаті добре відгукнулися на цю пропозицію.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
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