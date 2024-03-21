Допомога Україні у кредит. Демократи в Конгресі почали підтримувати ініціативу
Конгрес США (Фото: Пресслужба Білого дому)

Демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит. Про це повідомляють видання USA Today та The Hill.

"Демократи підтримують допомогу Україні. Незалежно від того, чи називаєте ви це позикою, чи як завгодно, надайте їм необхідні ресурси", – сказав конгресмен-демократ Бенні Томпсон.

Його колега Піт Агілар з Каліфорнії заявив, що така позика потребуватиме часу на вирішення "деяких юридичних питань із союзниками та адміністрацією Байдена".

"Ми хочемо найшвидшого, найнадійнішого шляху допомоги Україні", – заявив законодавець.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що готовий розробити свій варіант законопроєкту про допомогу Україні. Передбачається, що він матиме вигляд кредиту або лендлізу.

Багато республіканців у Сенаті добре відгукнулися на цю пропозицію.

  • 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
  • 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
  • 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося. 

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