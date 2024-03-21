Помощь Украине в кредит. Демократы в Конгрессе начали поддерживать инициативу

С этим предложением на прошлой неделе выступил спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Конгресс США (Фото: Пресс-служба Белого дома)

Демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит. Об этом сообщают издания USA Today и The Hill.

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"Демократы поддерживают помощь Украине. Независимо от того, называете ли вы это ссудой, или как угодно, предоставьте им необходимые ресурсы", – сказал конгрессмен-демократ Бенни Томпсон.

Его коллега Пит Агилар из Калифорнии заявил, что такая ссуда потребует времени на решение "некоторых юридических вопросов с союзниками и администрацией Байдена".

"Мы хотим самого быстрого, самого надежного пути помощи Украине", – заявил законодатель.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил сенаторам-республиканцам, что готов разработать свой вариант законопроекта о помощи Украине. Предполагается, что он будет выглядеть как кредит или ленд-лиз.

Многие республиканцы в Сенате хорошо откликнулись на это предложение.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

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