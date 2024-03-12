США объявили военную помощь Украине на $300 млн: снаряды для артиллерии и HIMARS

Боеприпасы удовлетворят потребности Украины в течение "лишь короткого периода" времени, заявил советник Байдена по нацбезопасности.

Джейк Салливан (Фото: EPA)

Соединенные Штаты предоставляют Украине экстренный пакет военной помощи на $300 млн: в него вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Так что сегодня от имени президента Байдена я объявляю экстренный пакет помощи в сфере безопасности на 300 миллионов долларов оружия и оборудования для удовлетворения некоторых неотложных потребностей Украины", – заявил он.

Чиновник объяснил, что это стало возможным благодаря неожиданной экономии средств в контрактах американского Минобороны: в них Пентагон договаривался о замене оборудования, уже отправившегося в Украину в предыдущих пакетах.

По его словам, пакет включает в себя большой транш артиллерийских боеприпасов и управляемых реактивных снарядов GMRLS для реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Салливан отметил, что эта помощь крайне необходима Украине, чтобы удержать линию фронта против российских атак и отразить продолжающееся российское наступление на востоке и в других частях страны.

Читайте также: Discharge petition. Конгресс начинает сбор подписей для помощи Украине – журналист

Чиновник отметил, что эти боеприпасы удовлетворят потребности Украины в течение "лишь короткого периода" времени, и этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя.

Также, заявил он, пакет не помешает тому, что Украина исчерпает запасы боеприпасов в следующие недели.

Салливан подчеркнул, что этот пакет не заменяет и не должен откладывать "критическую необходимость" принятия двухпартийного законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщало, что администрация президента США во вторник может объявить о том, что он направит Украине "определенное количество" ракет ATACMS в новом пакете военной помощи на сумму $300 млн.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

Читайте также: США: Никакой "план Б" не заменит помощь Украине от Конгресса. Все зависит от Джонсона