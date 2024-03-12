Discharge petition. Конгресс начинает сбор подписей для помощи Украине – журналист

Discharge petition – это петиция о вынесении проекта на голосование без предварительного обсуждения в комитетах и согласования со спикером палаты

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, SHAWN THEW)

Сегодня в Палате представителей США приступят к сбору подписей за вынесение вопроса рассмотрения продления помощи Украине без одобрения спикера Майка Джонсона (discharge petition). Об этом сообщил журналист Джейк Шерман из Punchbowl News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня будет открыта для подписания петиция для вынесения на голосование пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в обход спикера Джонсона. Для голосования нужно 218 голосов", – написал он.

Инициативу предложил республиканец Брайан Фицпатрик 29 февраля.

Тогда он заявил, что петиция будет готова к подписанию к началу марта, однако график сдвинулся.

Экс-посол США в Украине (2003-2006), директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст объяснял в интервью LIGA.net, что это петиция о вынесении проекта на голосование без предварительного обсуждения в комитетах.

Таких петиций с 1931 года было 26 и только дважды приняли законы.

14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

Читайте также: Япония и США рассматривают оборонное сотрудничество для помощи Украине – Bloomberg