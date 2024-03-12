Discharge petition. Конгресс начинает сбор подписей для помощи Украине – журналист
Сегодня в Палате представителей США приступят к сбору подписей за вынесение вопроса рассмотрения продления помощи Украине без одобрения спикера Майка Джонсона (discharge petition). Об этом сообщил журналист Джейк Шерман из Punchbowl News.
"Сегодня будет открыта для подписания петиция для вынесения на голосование пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в обход спикера Джонсона. Для голосования нужно 218 голосов", – написал он.
Инициативу предложил республиканец Брайан Фицпатрик 29 февраля.
Тогда он заявил, что петиция будет готова к подписанию к началу марта, однако график сдвинулся.
Экс-посол США в Украине (2003-2006), директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст объяснял в интервью LIGA.net, что это петиция о вынесении проекта на голосование без предварительного обсуждения в комитетах.
Таких петиций с 1931 года было 26 и только дважды приняли законы.
- 14 февраля президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему сделать "все возможное" для продления помощи Украине.
- 28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.
- 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.
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