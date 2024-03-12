Discharge petition. Конгрес розпочинає збір підписів для допомоги Україні – журналіст
Сьогодні у Палаті представників США розпочнуть збір підписів за винесення питання розгляду продовження допомоги Україні без схвалення спікера Майка Джонсона (discharge petition). Про це повідомив журналіст Джейк Шерман з Punchbowl News.
"Сьогодні буде відкрито для підписання петицію для винесення на голосування пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в обхід спікера Джонсона. Для голосування потрібно 218 голосів", – написав він.
Ініціативу запропонував республіканець Браян Фіцпатрік 29 лютого.
Тоді він заявив, що петиція буде готова до підписання до початку березня, проте графік зсунувся.
Експосол США в Україні (2003–2006), директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст пояснював в інтерв'ю LIGA.net, що це петиція про винесення проєкту на голосування без попереднього обговорення в комітетах.
Таких петицій із 1931 року було 26, й лише двічі ухвалили закони.
- 14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.
- 28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.
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