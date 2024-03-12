Discharge petition. Конгрес розпочинає збір підписів для допомоги Україні – журналіст

Discharge petition – це петиція про винесення проєкту на голосування без попереднього обговорення в комітетах та узгодження зі спікером палати

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, SHAWN THEW)

Сьогодні у Палаті представників США розпочнуть збір підписів за винесення питання розгляду продовження допомоги Україні без схвалення спікера Майка Джонсона (discharge petition). Про це повідомив журналіст Джейк Шерман з Punchbowl News.

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"Сьогодні буде відкрито для підписання петицію для винесення на голосування пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в обхід спікера Джонсона. Для голосування потрібно 218 голосів", – написав він.

Ініціативу запропонував республіканець Браян Фіцпатрік 29 лютого.

Тоді він заявив, що петиція буде готова до підписання до початку березня, проте графік зсунувся.

Експосол США в Україні (2003–2006), директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст пояснював в інтерв'ю LIGA.net, що це петиція про винесення проєкту на голосування без попереднього обговорення в комітетах.

Таких петицій із 1931 року було 26, й лише двічі ухвалили закони.

14 лютого президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому зробити "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

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