Джонсон знов не готовий до допомоги Україні. Палата представників хоче обійти його – Axios

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Палата представників США займеться питанням нового фінансування допомоги Україні після того, як зможуть запобігти шатдауну, заявив спікер Майк Джонсон. Тим часом республіканець Браян Фіцпатрік готує спробу обійти Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні, передає Axios.

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Журналіст Голосу Америки запитав у Джонсона, чи має він відповідь на заклик 23 європейських лідерів схвалити нову допомогу Україні.

"Палата представників розглядає всі доступні можливості. І ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування", – зазначив спікер.

Водночас, за даними Axios, у Палаті представників готуються до схвалення допомоги Україні в обхід Джонсона. Йдеться про discharge petition.

Експосол США в Україні (2003–2006), директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст заявив в інтерв'ю LIGA.net, що це петиція про винесення проєкту на голосування без попереднього обговорення в комітетах. Якщо 218 конгресменів її підпишуть, буде голосування (таких петицій із 1931 року було 26, й лише двічі ухвалили закони. – Ред.).

"Ми повинні щось зробити. Це екзистенційно, це чутливо до часу. Чи то наш продукт, чи чийсь інший, нам просто потрібно доставити їм гроші", – сказав Фіцпатрік.

За його словами, петиція буде готова до підписання до початку березня, і дав зрозуміти, що очікує, що вона збере кілька підписів республіканців.

"Більше, ніж ви думаєте. Багато людей знають, що це правильний вчинок", – таким чином конгресмен відповів на запитання про глибину підтримки республіканців.

14 лютого 2024 року американський президент закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що спікер Палати представників США Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні.

28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

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