Стефанчук та спікери 22 парламентів звернулися до Джонсона щодо законопроєкту – лист

Сьогодні спікер Палати представників заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук ініціював відкритий лист спікерів 23 парламентів та очільниці Європарламенту до спікера Палати представників США Майка Джонсона з проханням внести на розгляд законопроєкт, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд допомоги Україні. Про це повідомив голова Ради.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Спікери парламентів закликали Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби.

"Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію у нашу індивідуальну та колективну безпеку", – йдеться у колективному листі, опублікованому Стефанчуком.

Також у листі спікери акцентували, що "вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашому народу відчуття керованості та безпеки".

Відкритий лист (Фото: Facebook/Руслан Стефанчук)

Відкритий лист (Фото: Facebook/Руслан Стефанчук)

"Я дуже розраховую, що наш голос і наш заклик почують у Конгресі США", – наголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради додав, що лист залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися.

26 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що спікер Палати представників США Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні.

Читайте також: Стефанчук: Завтра-післязавтра побачите, як треба просувати інтереси України в Конгресі США

14 лютого 2024 р. американський президент закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Палата представників пішла у відпустку до 28 лютого. Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

Читайте також: Байден сьогодні скликає лідерів Конгресу для обговорення допомоги Україні – TWP