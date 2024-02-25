Стефанчук: Завтра-післязавтра побачите, як треба просувати інтереси України в Конгресі США

Руслан Стефанчук (Фото: Пресслужба Верховної Ради)

Україна планує передивитися співпрацю з деякими країнами-союзниками. Про це на форумі "Україна. Рік 2024" заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Він також пообіцяв "новий приклад спікерського співробітництва на рівні того, як потрібно просувати інтереси України в Конгресі США".

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За його словами, йдеться про "пожвавлення" трикутників Україна-Польща-Литва та Україна-Румунія-Молдова.

Крім того, додав Стефанчук, Україна не скидає з питань відносини з американським Конгресом.

"Ще раз наголошу, що ми підтримуємо двопалатну і двопартійну підтримку, яку маємо сьогодні, але ми продовжуватимемо роботу, і буквально найближчим часом – завтра-післязавтра ви отримаєте новий приклад спікерського співробітництва на рівні того, як потрібно просувати інтереси України в Конгресі США", – резюмував спікер Верховної Ради.

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський високопоставлений армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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