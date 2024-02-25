Стефанчук: Завтра-післязавтра побачите, як треба просувати інтереси України в Конгресі США
Україна планує передивитися співпрацю з деякими країнами-союзниками. Про це на форумі "Україна. Рік 2024" заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Він також пообіцяв "новий приклад спікерського співробітництва на рівні того, як потрібно просувати інтереси України в Конгресі США".
За його словами, йдеться про "пожвавлення" трикутників Україна-Польща-Литва та Україна-Румунія-Молдова.
Крім того, додав Стефанчук, Україна не скидає з питань відносини з американським Конгресом.
"Ще раз наголошу, що ми підтримуємо двопалатну і двопартійну підтримку, яку маємо сьогодні, але ми продовжуватимемо роботу, і буквально найближчим часом – завтра-післязавтра ви отримаєте новий приклад спікерського співробітництва на рівні того, як потрібно просувати інтереси України в Конгресі США", – резюмував спікер Верховної Ради.
- 14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.
- 19 лютого американський високопоставлений армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.
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