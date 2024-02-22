Білий дім: Республіканці у відпустці читатимуть статті про наслідки браку допомоги Україні

Білий дім надіслав республіканцям "пакет читання у відпустці" про наслідки через затримку допомоги Україні від США

Ендрю Бейтс (Скриншот)

Пресслужба Білого дому надіслала республіканцям у Палаті представників документ "Пакет для читання під час відпустки", до якого увійшла низка статей з різних американських ЗМІ про те, які наслідки переживає Україна через затримку пакету допомоги від США. Про це повідомив речник Білого дому Ендрю Бейтс, передає Голос Америки.

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Зокрема, у "Пакеті для читання" є стаття Fox News про те, що українські війська вийшли з Авдіївки через брак боєприпасів.

Також матеріал AP про те, як працівники на американських заводах чекають на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, аби кошти з цієї допомоги надійшли на заводи в Огайо, Пенсильванії, Техасі та інших штатах, щоб забезпечити робочі місця та підняти місцеву економіку.

"Зниклих в Україні дітей вистежили в Росії цифрові детективи", розповідає стаття BBC.

"Республіканці Палати представників кажуть, що дбають про боротьбу з жорстоким поводженням з дітьми, але вони закривають очі на те, що Росія викрала тисячі українських дітей", – прокоментував Бейтс.

Речник Білого дому додав, що республіканці також почитають матеріали, в яких прямо критикують спікера Палати представників Майка Джонсона за те, що той не погодився на зміни до законодавства про безпеку кордонів США.

"Спікер Джонсон не показав жодних ознак скасування відпустки республіканців, він ставить власну внутрішню політику вище безпеки американського народу", – резюмував Бейтс.

14 лютого 2024 року американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський високопоставлений армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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