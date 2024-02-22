Спікер Палати Джонсон продовжує "збивати" допомогу Україні. Зводить все до питання кордону

Джонсон заявив, що адміністрація Байдена "підвела Америку, не зумівши забезпечити безпеку кордону"

Майк Джонсон (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Речник Палати представників США Майк Джонсон продовжує ігнорувати заклики Білого дому винести на голосування законопроєкт Сенату про забезпечення безпеки кордонів, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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На своїй сторінці в X (Twitter) Джонсон заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена "підвела Америку, не зумівши забезпечити безпеку кордону".

"Адміністрація відчинила двері для нелегальної імміграції, яка наповнює Америку фентанілом, торгівлею людьми та зростанням насильства, розоряючи муніципалітети та вбиваючи наших громадян", – написав політик.

Законодавець зазначив, що у Байдена "є можливість зупинити катастрофу та забезпечити безпеку кордону прямо зараз, але він просто не зробить цього".

14 лютого американський президент Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

19 лютого американський високопоставлений армійський чиновник повідомив, що фінансування України в Конгресі США має невизначене майбутнє, армія США була змушена оплачувати рахунки на підтримку військових зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців.

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