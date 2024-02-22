Спикер Палаты Джонсон продолжает "сбивать" помощь Украине. Сводит все к вопросу границы

Джонсон заявил, что администрация Байдена "подвела Америку, не сумев обеспечить безопасность границы"

Майк Джонсон (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон продолжает игнорировать призывы Белого дома вынести на голосование законопроект Сената об обеспечении безопасности границ, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню.

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На своей странице в X (Twitter) Джонсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена "подвела Америку, не сумев обеспечить безопасность границы".

"Администрация открыла дверь для нелегальной иммиграции, которая наводняет Америку фентанилом, торговлей людьми и ростом насилия, разоряя муниципалитеты и убивая наших граждан", — написал политик.

Законодатель отметил, что у Байдена "есть возможность остановить катастрофу и обеспечить безопасность границы прямо сейчас, но он просто не сделает этого".

14 февраля американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский высокопоставленный армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.

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