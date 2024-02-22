США: Мы не верим, что Путин получил преимущество в войне, но он наблюдает за Конгрессом

Миллер заявил, что надеется на продолжение военной и финансовой помощи Украине со стороны Конгресса США

Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что "вообще не верят" в то, что диктатор Владимир Путин получил преимущество в войне против Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, Путин внимательно наблюдает за дебатами вокруг продолжения помощи Украине в Конгрессе США.

"С самого начала он всегда предполагал, что сможет переждать Запад, что Запад не пожелает сохранять санкции. И до сих пор Запад доказал им – доказал его неправоту, Мы надеемся, что Конгресс отреагирует, потому что весь мир наблюдает за этим", — сказал Миллер.

Он отметил, что за два года большой войны Украина добилась значительных успехов на фронте, оттеснив Черноморский флот РФ.

"Россия добилась успехов на поле боя в прошлые выходные, потому что Украина не смогла должным образом пополнить запасы своих войск, во многом потому, что Конгресс не предпринял необходимых действий", — заявил дипломат.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 20 февраля обвинил американский Конгресс в смертях украинцев и выходе ВСУ из Авдеевки.

14 февраля американский президент Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

19 февраля американский высокопоставленный армейский чиновник сообщил, что финансирование Украины в Конгрессе США имеет неопределенное будущее, армия США была вынуждена оплачивать счета в поддержку военных усилий Украины против России в течение последних нескольких месяцев.

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