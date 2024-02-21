Данілов каже, що Росія не має можливості захопити Київ: Вони слабші, ніж два роки тому

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що росіяни не мають ресурсів, щоб знову спробувати захопити Київ. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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За його словами, розвідка щодня відстежує ситуацію на всіх напрямках.

Він зазначив, що у Білорусі у 2024 році заплановані навчання росіян.

"Потрібно буде уважно відслідковувати кількість військ там, багато залежить від дій наших партнерів. Нам потрібна обов'язково додаткова зброя. Не буде такого, що вони пануватимуть у Києві, у них зараз немає таких можливостей", – сказав Данілов.

Чиновник заявив, що за два роки великої війни Україна "повибивала Росії ті зуби, які вона мала в лютому 2022 року".

"Щодня армія Росії сточується, більше їх не стає. Інакше б вони не зверталися за допомогою до Північної Кореї та Ірану", – наголосив секретар РНБО.

14 грудня 2023 року начальник розвідки Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що такого немає.

25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

Керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш вважає, що наступ російських окупаційних військ незабаром вичерпається.

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