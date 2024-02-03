У ЗСУ частково погодилися з Будановим: Навряд РФ припинить наступ навесні, але їй вже важко

Ілля Євлаш запевнив, що російський наступ не може тривати вічно, окупаційна армія стикається з дефіцитом в особовому складі та техніці

Ліквідований окупант (Фото: Генштаб ЗСУ)

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону частково погодився зі словами начальника ГУР Кирила Буданова про наступ росіян, що згасає. За словами Євлаша, ворогу вже зараз не вистачає засобів та сил, щоб просуватися далі на лінії зіткнення.

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30 січня Буданов заявив, що поточна російська наступальна операція повністю вичерпається на початку весни 2024 року, після чого, вірогідно, буде хід України у бойових діях.

"З того, що ми бачимо, противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжуються і формування підрозділів, і підготовка резервів. Однак з того, що сказав Кирило Буданов, звичайно, наступ не може тривати вічно", – сказав Євлаш.

Для проведення наступальних дій росіянам потрібно залучити більшу кількість особового складу, бойової техніки, ресурсів та грошей, пояснив він.

За його словами, наразі тієї кількості вищеперерахованих речей, яку окупанти намагаються використати для наступу, не вистачить.

"Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій <...> Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Так, ми можемо певним чином над ним глузувати, але недооцінювати не варто. Все ж таки це залишається одна з потужних армій світу, яка має на озброєнні потужні БпЛА в досить великій кількості, РЕБ, великі запаси техніки, яка зберігається ще на Далекому Сході Росії", – резюмував речник.

14 грудня 2023-го Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, під кінець 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але наразі такого немає, запевнив начальник ГУР.

25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

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