Залужний назвав вирішальні умови, які сприятимуть перемозі над Росією

На думку головкома ЗСУ, чи не основний варіант здобуття переваги у війні – опанування всім арсеналом "порівняно дешевих, новітніх та вкрай ефективних засобів"

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав статтю для американського видання CNN про "сучасний дизайн" військових операцій у російсько-українській війні. Він назвав умови, які, на його думку, стануть вирішальними для українських сил у протистоянні російській збройній агресії.

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Залужний заявив про необхідність створення нового дизайну операцій на основі наявних технологічних спроможностей, який буде ґрунтуватися не лише на просторово-часових показниках бойових дій, а й переважно на створенні вирішальних умов та досягненні відповідних ефектів, які сприятимуть досягненню мети операції.

Виходячи з досвіду ведення бойових дій та прогнозу розвитку збройної боротьби, на думку головкома ЗСУ, такими вирішальними умовами є:

→ досягнення абсолютної переваги в повітрі, особливо на висотах, які забезпечують ефективне ураження, розвідку, спостереження та логістику;

→ позбавлення противника можливостей вести наступальні або оборонні дії;

→ підвищення мобільності своїх військ та повне обмеження мобільності військ противника;

→ безпечний вихід на визначені рубежі, взяття під контроль важливих районів місцевості;

→ позбавлення противника можливостей відновлювати втрачене положення та нарощувати зусилля.

Як зазначив Залужний, на перший погляд це "абсолютно консервативні й класичні умови, досягнення яких слугує вже давно чинним формам і способам".

"Але це лише на перший погляд, адже саме засоби їх досягнення вже змінилися, і старі засоби, на жаль, усе більше залишаються мрією для Збройних Сил України, змінюються насамперед і способи їх досягнення", – йдеться у статті головкома ЗСУ.

Зокрема, на його думку, чи не основним варіантом здобуття переваги у війні є опанування всім арсеналом "порівняно дешевих, новітніх та вкрай ефективних засобів, які швидко розвиваються". Він акцентував на необхідності суттєво збільшити спроможності безпілотних систем та інших новітніх технологічних систем.

Основні тези зі статті Залужного – тут.

За прогнозами начальника ГУР Буданова, найближчі шість місяців війни РФ проти України будуть "цікавими". Також він вважає, що поточний російський наступ повністю вичерпається "десь на початку весни".

Міністр оборони Умєров повідомив, що у 2024 році Україна планує виробити сотні тисяч безпілотників різних типів.

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