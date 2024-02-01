Буданов не став коментувати чутки, що його призначать замість Залужного: В мене немає конфліктів

У західних та українських медіа публікують інформацію про те, що Буданова можуть призначити на місце Залужного

Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов не коментував чутки про те, що його можуть призначити головнокомандувачем Збройних Сил України замість Валерія Залужного. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.

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CNN пише про чутки, що президент Володимир Зеленський може незабаром звільнити головкома із посади, а Буданов розглядається як можлива заміна.

Журналісти пишуть, що розвідник не став обговорювати ці повідомлення.

"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", – заявив Буданов.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав ігнорувати блогерів та медіа, які розганяли фейк про звільнення Залужного.

Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського, мовляв, він офіційно прокоментує чутки.

Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

спростував ці повідомлення. 12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що поки не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як усередині, так і зовні.

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