Буданов не став коментувати чутки, що його призначать замість Залужного: В мене немає конфліктів
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов не коментував чутки про те, що його можуть призначити головнокомандувачем Збройних Сил України замість Валерія Залужного. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.
CNN пише про чутки, що президент Володимир Зеленський може незабаром звільнити головкома із посади, а Буданов розглядається як можлива заміна.
Журналісти пишуть, що розвідник не став обговорювати ці повідомлення.
"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", – заявив Буданов.
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав ігнорувати блогерів та медіа, які розганяли фейк про звільнення Залужного.
- Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського, мовляв, він офіційно прокоментує чутки.
- Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.
- 12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що поки не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як усередині, так і зовні.
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