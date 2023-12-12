Умєров: "Звільнення" Залужного розкачують внутрішньо і ззовні. Але це питання не стоїть
Наразі не стоїть питання про "звільнення" головнокомандувача Валерія Залужного, тему якого "розкачують" як внутрішньо, так і зовнішньо. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на пресконференції з латвійським колегою Андрісом Спрудсом.
"В цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, його розкачують і внутрішньо і ззовні… Я завжди жартую щодо цього питання з Валерієм Федоровичем. Кажу: "А на цей раз хто звільняє тебе?" Тобто в цьому плані я завжди відкритий", – сказав Умєров.
Він також наголосив, що сьогодні зустрічався із Залужним – вони разом вітали із Днем Сухопутних військ генерала Олександра Сирського.
Умєров наголосив, що у військовому керівництві можуть бути ротації або переведення на окремі посади, але що стосується Залужного, немає питань, "як росіяни або наші вороги розкачати хочуть".
"Якщо вони будуть – я вийду з цим питанням і розповім", – запевнив міністр.
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