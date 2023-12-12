Умеров: "Увольнение" Залужного раскачивают внутренне и извне. Но этот вопрос не стоит
Сейчас не стоит вопрос об "увольнении" главнокомандующего Валерия Залужного, тему которого "раскачивают" как внутренне, так и внешне. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на пресс-конференции с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.
"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскачивают и внутренне и извне… Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем. Говорю: "А на этот раз кто увольняет тебя?" То есть в этом плане я всегда открыт", – сказал Умеров.
Он также отметил, что сегодня встречался с Залужным – они вместе поздравляли с Днем Сухопутных войск генерала Александра Сырского.
Умеров подчеркнул, что в военном руководстве могут быть ротации или перевод на отдельные должности, но что касается Залужного, нет вопросов, "как россияне или наши враги раскачать хотят".
"Если они будут – я выйду с этим вопросом и расскажу", – заверил министр.
- Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.
- В ГУР заявили, что тему "конфликта" Зеленского и Залужного разгоняет Россия для дестабилизации Украины.
- Секретарь СНБО Данилов тоже опроверг слухи о "напряженности" между Зеленским и Залужным.