Умеров: "Увольнение" Залужного раскачивают внутренне и извне. Но этот вопрос не стоит

При этом министр обороны Умеров подчеркнул, что изменения и ротации – это нормально

Фото - Facebook Умєрова

Сейчас не стоит вопрос об "увольнении" главнокомандующего Валерия Залужного, тему которого "раскачивают" как внутренне, так и внешне. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на пресс-конференции с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

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"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскачивают и внутренне и извне… Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем. Говорю: "А на этот раз кто увольняет тебя?" То есть в этом плане я всегда открыт", – сказал Умеров.

Он также отметил, что сегодня встречался с Залужным – они вместе поздравляли с Днем Сухопутных войск генерала Александра Сырского.

Умеров подчеркнул, что в военном руководстве могут быть ротации или перевод на отдельные должности, но что касается Залужного, нет вопросов, "как россияне или наши враги раскачать хотят".

"Если они будут – я выйду с этим вопросом и расскажу", – заверил министр.