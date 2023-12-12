"Розвиваємо спільний план". Умєров, Залужний і Сирський обговорили посилення фортифікацій

Міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ і командувач Сухопутних військ обговорили фронт, забезпечення і посилення укріплень

Фото - Facebook Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський обговорили питання фронтового забезпечення, постачання зброї й посилення захисних ліній вздовж фронту. Про це повідомив очільник оборонного відомства.

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"Командувач ОСУВ "Хортиця" [Сирський] ознайомив нас із ситуацією на східному напрямку та ключовими потребами українських воїнів, аби ефективно знищувати ворога. Окрім фронтового забезпечення та ключових потреб війська, обговорили питання підготовки рекрутів і посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення. Розвиваємо спільний план дій та оцінюємо загрози", – повідомив Умєров.

Він зазначив, що також триває робота над посиленням постачання зброї на фронт, запускається виробництво, розширюються можливості закупівель безпілотників – як розвідувальних, так і ударних.

Також Умєров і Залужний привітали воїнів і генерала Сирського із Днем Сухопутних військ і вручили нагороди.

30 листопада Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня уряд виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

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