"Развиваем общий план". Умеров, Залужный и Сырский обсудили усиление фортификаций
Министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обсудили вопросы фронтового обеспечения, поставки оружия и усиления защитных линий вдоль фронта. Об этом сообщил глава оборонного ведомства.
"Командующий ОСУВ "Хортица" [Сырский] ознакомил нас с ситуацией на восточном направлении и ключевыми потребностями украинских воинов, чтобы эффективно уничтожать врага. Кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войск обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии столкновения. Развиваем общий план действий и оцениваем угрозы", – сообщил Умеров.
Он отметил, что также идет работа над усилением поставок оружия на фронт, запускается производство, расширяются возможности закупок беспилотников – как разведывательных, так и ударных.
Также Умеров и Залужный поздравили воинов и Сырского с Днем Сухопутных войск и вручили награды.
- 30 ноября Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- 7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.
Читайте также: Данилов: Надежды на наступление ВСУ не оправдались. Старые учебники НАТО о войне не работают