"Развиваем общий план". Умеров, Залужный и Сырский обсудили усиление фортификаций

Министр обороны, главнокомандующий ВСУ и командующий Сухопутных войска обсудили фронт, обеспечение и усиление укреплений

Фото - Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обсудили вопросы фронтового обеспечения, поставки оружия и усиления защитных линий вдоль фронта. Об этом сообщил глава оборонного ведомства.

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"Командующий ОСУВ "Хортица" [Сырский] ознакомил нас с ситуацией на восточном направлении и ключевыми потребностями украинских воинов, чтобы эффективно уничтожать врага. Кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войск обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии столкновения. Развиваем общий план действий и оцениваем угрозы", – сообщил Умеров.

Он отметил, что также идет работа над усилением поставок оружия на фронт, запускается производство, расширяются возможности закупок беспилотников – как разведывательных, так и ударных.

Также Умеров и Залужный поздравили воинов и Сырского с Днем Сухопутных войск и вручили награды.

30 ноября Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

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