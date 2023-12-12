Данілов: Надії на наступ ЗСУ не справдилися. Старі підручники НАТО про війну не працюють

Данілов заявив, що "люди іноді роблять помилки, а тому не можна все життя бути відмінником"

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов визнав, що наступ Збройних Сил України не виправдав надій, але запевнив, що війна триватиме. Про це він повідомив в інтерв'ю британській службі ВВС.

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За його словами, невдачі у наступі не означають, що Україна програє війну проти Росії. Він зазначив, що "принаймні якесь військове фінансування" від США обов'язково надійде.

"У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Надії були, але вони не виправдалися. Те, що ми два роки захищаємо нашу країну, – це вже велика перемога", – сказав Данілов.

Чиновник заявив, що українці були "надто оптимістичними".

"Люди іноді роблять помилки. Не можна все життя бути відмінником. Ситуація на фронті дуже складна, старі підручники з війни, в тому числі натовські, необхідно відправити назад до архівів. Такої війни, як та, що є в нашій країні, не було ні в XX, ні в XXI столітті", – резюмував секретар РНБО.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. Байден каже, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.

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