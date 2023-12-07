Сенат США не виніс на розгляд допомогу Україні. Посол Києва: Це голоси не проти нас

Посол України Оксана Маркарова запевнила, що це частина внутрішньополітичного процесу у США

Чак Шумер (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Сенат США не виніс на розгляд новий пакет військової допомоги Україні, 51 сенатор проголосував проти припинення дебатів довкола документа. Посол України в США Оксана Маркарова висловила сподівання, що допомога буде схвалена до Різдва.

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На останньому засіданні Сенат не підтримав припинення дебатів навколо законопроекту про допомогу Україні – 49 республіканців, один незалежний сенатор та лідер демократів Чак Шумер проголосували проти.

Для прийняття було потрібно 60 голосів, проте лише 49 законодавців підтримали винесення документа до зали.

У своєму Facebook Маркарова заявила, що це не позбавляє можливості повторного голосування найближчим часом.

Вона зазначила, що представники Республіканської партії, які обіцяли голосувати проти, раніше казали, що не можуть підтримати документ, у якому не буде питання безпеки південного кордону США.

"Що це означає для України? На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події, що відбуваються в Конгресі США, не впливатимуть на продовження підтримки нашої держави, яка буде продовжена завдяки двопартійній підтримці. Тому ми продовжуємо активну роботу і сподіваємось, що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет", – заявила посол.

Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.

Президент США Байден сьогодні звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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