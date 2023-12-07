Сенат США не виніс на розгляд допомогу Україні. Посол Києва: Це голоси не проти нас
Сенат США не виніс на розгляд новий пакет військової допомоги Україні, 51 сенатор проголосував проти припинення дебатів довкола документа. Посол України в США Оксана Маркарова висловила сподівання, що допомога буде схвалена до Різдва.
На останньому засіданні Сенат не підтримав припинення дебатів навколо законопроекту про допомогу Україні – 49 республіканців, один незалежний сенатор та лідер демократів Чак Шумер проголосували проти.
Для прийняття було потрібно 60 голосів, проте лише 49 законодавців підтримали винесення документа до зали.
У своєму Facebook Маркарова заявила, що це не позбавляє можливості повторного голосування найближчим часом.
Вона зазначила, що представники Республіканської партії, які обіцяли голосувати проти, раніше казали, що не можуть підтримати документ, у якому не буде питання безпеки південного кордону США.
"Що це означає для України? На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події, що відбуваються в Конгресі США, не впливатимуть на продовження підтримки нашої держави, яка буде продовжена завдяки двопартійній підтримці. Тому ми продовжуємо активну роботу і сподіваємось, що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет", – заявила посол.
- Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.
- Президент США Байден сьогодні звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.
- У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.
- Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.
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