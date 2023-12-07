Сенат США не вынес на рассмотрение помощь Украине. Посол Киева: Это голоса не против нас
Сенат США не вынес на рассмотрение новый пакет военной помощи Украине, 51 сенатор проголосовал против прекращения дебатов вокруг документа. Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила надежду, что помощь будет одобрена до Рождества.
На последнем заседании Сенат не поддержал прекращение дебатов вокруг законопроекта о помощи Украине — 49 республиканцев, один независимый сенатор и лидер демократов Чак Шумер проголосовали против.
Для принятия было необходимо 60 голосов, однако толко 49 законодателей поддержали вынесение документа в зал.
В своем Facebook Маркарова заявила, что это не лишает возможности повторного голосования в ближайшее время.
Она отметила, что представители Республиканской партии, которые обещали голосовать против, ранее говорили, что не могут поддержать документ, в котором не будет вопроса безопасности южной границы США.
"Что это значит для Украины? На всех встречах сенаторы уверяли нас в том, что сегодняшнее голосование это не голоса против Украины. Что внутриполитические события, происходящие в Конгрессе США, не будут влиять на продолжение поддержки нашего государства, которое будет продолжено благодаря двухпартийной поддержке. Поэтому мы продолжаем активную работу и надеемся, что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет", — заявила посол.
- Штаты объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.
- Президент США Байден сегодня обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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