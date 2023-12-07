Сенат США не вынес на рассмотрение помощь Украине. Посол Киева: Это голоса не против нас

Посол Украины Оксана Маркарова заверила, что это часть внутриполитического процесса в США

Чак Шумер (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Сенат США не вынес на рассмотрение новый пакет военной помощи Украине, 51 сенатор проголосовал против прекращения дебатов вокруг документа. Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила надежду, что помощь будет одобрена до Рождества.

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На последнем заседании Сенат не поддержал прекращение дебатов вокруг законопроекта о помощи Украине — 49 республиканцев, один независимый сенатор и лидер демократов Чак Шумер проголосовали против.

Для принятия было необходимо 60 голосов, однако толко 49 законодателей поддержали вынесение документа в зал.

В своем Facebook Маркарова заявила, что это не лишает возможности повторного голосования в ближайшее время.

Она отметила, что представители Республиканской партии, которые обещали голосовать против, ранее говорили, что не могут поддержать документ, в котором не будет вопроса безопасности южной границы США.

"Что это значит для Украины? На всех встречах сенаторы уверяли нас в том, что сегодняшнее голосование это не голоса против Украины. Что внутриполитические события, происходящие в Конгрессе США, не будут влиять на продолжение поддержки нашего государства, которое будет продолжено благодаря двухпартийной поддержке. Поэтому мы продолжаем активную работу и надеемся, что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет", — заявила посол.

Штаты объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.

Президент США Байден сегодня обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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