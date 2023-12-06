Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $175 млн
Сьогодні адміністрація США оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли озброєння та техніка для ЗСУ на $175 млн. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.
У заяві наголошується, що пакет сформований, з огляду на "обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні", та передбачає передання зброї та техніки на суму до $175 млн.
Як повідомив Пентагон, у пакет увійшли:
- ракети ППО AIM-9M та AIM-7;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;
- високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);
- ракети TOW з оптичним та провідним наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- понад 4 млн набоїв до стрілецької зброї;
- транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;
- підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
- обладнання захисту критично важливої національної інфраструктури;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Держдепартамент наголошує, що поки Росія не припинить атаки й не виведе війська з України, "вкрай важливо, щоб Сполучені Штати продовжували очолювати створену ними коаліцію з більш ніж 50 країн, які твердо підтримують Україну".
"Якщо Конгрес не вживе заходів щодо схвалення запиту президента про додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, які ми можемо надати Україні", йдеться в документі, тому "потрібно, щоб Конгрес діяв негайно".
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
- За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.
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