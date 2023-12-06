Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $175 млн

Сьогодні адміністрація США оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли озброєння та техніка для ЗСУ на $175 млн

Держдепартамент США (Фото - EPA)

Сьогодні адміністрація США оголосила про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли озброєння та техніка для ЗСУ на $175 млн. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.

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У заяві наголошується, що пакет сформований, з огляду на "обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні", та передбачає передання зброї та техніки на суму до $175 млн.

Як повідомив Пентагон, у пакет увійшли:

- ракети ППО AIM-9M та AIM-7;

- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

- артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;

- високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);

- ракети TOW з оптичним та провідним наведенням (TOW);

- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

- понад 4 млн набоїв до стрілецької зброї;

- транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;

- підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

- обладнання захисту критично важливої національної інфраструктури;

- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Держдепартамент наголошує, що поки Росія не припинить атаки й не виведе війська з України, "вкрай важливо, щоб Сполучені Штати продовжували очолювати створену ними коаліцію з більш ніж 50 країн, які твердо підтримують Україну".

"Якщо Конгрес не вживе заходів щодо схвалення запиту президента про додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, які ми можемо надати Україні", йдеться в документі, тому "потрібно, щоб Конгрес діяв негайно".

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.

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